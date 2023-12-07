2023 ÖSYM Giriş Sınavları ile puan türlerine göre ilk 5'e giren ve başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı.

Yüksek Öğrenim Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi yazılı açıklamasında, burs tüzüğü gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (TC-ÖSYM) tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan KKTC liselerinden mezun, KKTC yurttaşı öğrenciler arasında yapılan değerlendirmede kayıt hakkı kazandıkları puan türünde ilk beşe giren öğrencilere başarı bursu verildiğini kaydetti.

Açıklanan listeye duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, mesai bitimine kadar daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceğini ifade eden Çelebi, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını belirtti.

Çelebi, Burs Tüzüğü’ne göre hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, hazırlık sınıfı süresince burs alamadığını da ifade etti.