2023 GCE-A Level sınav sonuçlarına göre ilk 15'e giren ve başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı.

Yüksek Öğrenim Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi yazılı açıklamasında burs tüzüğü gereğince; KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC vatandaşı, ilk on beş öğrenciye başarı bursu verildiğini kaydetti.

Açıklanan listeye duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, mesai bitimine kadar Yüksek Öğrenim Dış İlişkiler Dairesi’ne yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceğini kaydeden Çelebi, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını da kaydetti.

Çelebi, burs tüzüğüne göre, hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, hazırlık sınıfı süresince burs alamadığını da ifade etti.