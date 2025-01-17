Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, 18 yaş altı evliliklerin tespiti ve önlenmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, 2023 yılında 14-16 yaş arasında bir doğum olayı gerçekleşmediğini kaydetti.

“18 yaş altı evlilik çocuk istismarıdır, çocuklarımızı koruyalım” diyen Ecevit, Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, erken yaşta evliliklerin önlenmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Ecevit, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen çocuk ebeveynler ve 18 yaş altı evlilikler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Ecevit, “Çocuklarımız, toplumumuzun geleceğidir. Ancak, 18 yaş altı evlilikler, çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen ciddi bir tehdittir. Bu tür evlilikler, yasal olarak çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmektedir” dedi.

Erken yaşta evliliğin, çocuğun eğitim hakkını elinden aldığına, toplumsal hayattan kopmasına yol açtığına ve çoğu zaman aile içi şiddet gibi olumsuz sonuçlarla neticelendiğine dikkat çeken Ecevit, çocukların hak ettikleri güvenli bir ortamda büyümeleri için bu tür durumların önüne geçmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, 18 yaş altı evliliklerin tespiti ve önlenmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Alev Ecevit, “Çocuğun üstün yararını gözeterek hızlı müdahalelerde bulunuyor, gerekli yasal süreçleri başlatıyoruz” dedi.

-“2023 yılında 14-16 yaş arasında bir doğum olayı gerçekleşmedi”

“Devlet İstatistik Kurumu’nun verdiği verilerde 14-19 yaş arası doğum sayısı dünya verilerindeki gibi bir aralıkta sunulduğu için sanki 18 yaşın altında 61 çocuk doğum yapmış gibi bir algı oluşmuştur” diyen Ecevit, bu durumun gerçeği yansıtmadığını, 2023 yılında 14-16 yaş arasında bir doğum olayı gerçekleşmediğini kaydetti.

Bu durumda olan çocuklarla ilgili bilgilerin Polis Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından Sosyal Hizmetler Dairesi’ne verilmesinin yasal zorunluluk olduğunu ifade eden Ecevit, diğer doğum sayılarının üst yaş grubunu kapsadığını belirtti. Ecevit, bu sebeple çocuk yaşta doğum ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’ne herhangi bir bilgi verilmediğini açıkladı.

-ALO 183 ihbar hattı

Topluma düşen en büyük sorumluluğun, bu tür istismarları fark ettiklerinde yetkililere bildirmek olduğunu vurgulayan Alev Ecevit, şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren ALO 183 ihbar hattı, istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan çocuklara yönelik olarak yapılan ihbarları dikkate alarak, ihbar edilen vakalara müdahale edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması adına ilgili birimlere yönlendirme yapmaktadır.”

-“Çocuklarımızın geleceği, hepimizin sorumluluğundadır”

Ecevit açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Unutulmamalıdır ki çocuk evlilikleri yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorundur. Her çocuğun oyun oynama, eğitim alma ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı vardır. Çocuklarımızın geleceği, hepimizin sorumluluğundadır.

Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, çocuklar her zaman bizlerin önceliği olup, erken yaşta evliliklerin önlenmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı korumak ve onların hak ettikleri güvenli bir geleceği sağlamak hepimizin ortak görevidir.”