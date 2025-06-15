KKTC’de 23 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın sona eriyor.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci, yarın karne ve tamamlama belgelerini alarak, kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıkacak.

Öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık 3 aylık tatilin ardından 15 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak.

Orta eğitimdeki Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise, 17–20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesine bağlı 132 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi eğitim görüyor. Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde ise yaklaşık 700 öğrenci eğitim alıyor.

- KGS-2’yi kazananlar açıklandı

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) dün yapıldı. 2025-2026 Öğretim Yılı için kolejlere kayıt hakkı elde eden öğrencilerin listeleri, Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasında duyuruldu. Kolej kayıt işlemleri salı gününden itibaren ilgili kolejlerde yapılmaya başlanacak.

- BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran’da

Öte yandan, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

- LAGSL Giriş Sınavı 25 - 27 Haziran tarihlerinde

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) Giriş Sınavı ise 25 – 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan, Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları 18 - 23 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 23 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.