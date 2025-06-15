Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sırasında İran’da bulunan Ahmet Savaşan başkanlığındaki heyetin kara yoluyla Türkiye’ye geçtiğini ve yarın İstanbul üzerinden KKTC’ye döneceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 11-13 Haziran 2025 tarihlerinde İran’ın Hamadan şehrinde gerçekleştirmiş olduğu 3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarları Etkinliğine katılmak üzere İran’da bulunan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığındaki heyetimiz, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı neticesinde İran hava sahasının kapatılması nedeniyle 13 Haziran günü ülkemize dönüşünü gerçekleştirememişti. Heyetimiz, güvenlikleri sağlanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçiliğinde misafir edilmekteydiler. Heyetimiz TC İran Büyükelçiliği, Tebriz ve Urumiye Başkonsoloslukları ile istişarelerin neticesinde bugün saat 10:00 civarında kara yoluyla Esendere Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapmak üzere yola çıkmış ve güvenli bir şekilde Türkiye sınır kapısından 22.30 civarı giriş yapmıştır. Ahmet Savaşan başkanlığındaki heyetimizin yarın (15 Haziran) İstanbul üzerinden ülkemize varması beklenmektedir.”

- Savaşan’dan teşekkür

Ahmet Savaşan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “yaşanan gelişmelerin ardından 12 saati aşan zorlu ama başarılı bir karayolu tahliyesiyle çok şükür sağ salim Türkiyemize ulaşmış bulunuyoruz” dedi.

Bu süreçte destek olan herkese teşekkür eden Savaşan şu ifadeleri kullandı:

“İlk andan itibaren bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan ve güvenliğimizi titizlikle sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi Sayın Hicabi Kırlangıç ve büyükelçilik personeline, Urumiye Başkonsolosu Sayın A. Cüneyt Akbal ve ekibine, ayrıca sürece destek veren tüm kolluk kuvvetlerine gönülden teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte yanımızda olan, gelişmeleri yakından takip eden Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanımız Sayın Fikri Ataoğlu’na ve Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’na içten teşekkürlerimi sunuyorum. Dualarıyla, mesajlarıyla, telefonlarıyla desteğini esirgemeyen ailelerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza, bakan ve milletvekillerimiz ile tüm sevenlerimize de yürekten teşekkür ederiz.”