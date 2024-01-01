2024 yılında sporseverleri birbirinden önemli organizasyonlar bekliyor. 2024 yılı sportif anlamda bir hayli hareketli geçecek.

Yeni takvim yılındaki ilk büyük organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası.

Trendyol Süper Lig'den de futbolcuların katılım göstereceği organizasyonda Afrika'nın yıldız futbolcuları boy gösterecek. Turnuva, 11 Şubat'ta oynanacak finalle sona erecek.

EURO 2024 14 Haziran'da başlayacak

2024 yılında heyecanla beklenen turnuva ise Avrupa Futbol Şampiyonası. Türkiye'nin de içinde olduğu 24 takımın katılım göstereceği organizasyon, Almanya'da düzenlenecek.

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasındaki EURO 2024'ün heyecanı, TRT ekranlarında yaşanacak.

Copa Amerika 20 Haziran'da

Amerika Kıtası'nın en büyük kupası olan Copa Amerika, 20 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek.

Güney Amerika ekipleri dışında bu organizasyona Kuzey Amerika'dan 6 ülke de katılım gösterecek.

Avrupa'nın üç büyük kupası sahibini bulacak

Futbolda Avrupa'nın üç büyük kupası sahibini bulacak. Galatasaray'ın da yer aldığı Avrupa Ligi finali 22 Mayıs, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Konferans Ligi finali 29 Mayıs ve Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran'da oynanacak.

UEFA Süper Kupa finali 14 Ağustos'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da Avrupa Ligi şampiyonu ile Şampiyonlar Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek.

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz'da

Sporun zirve organizasyonu olimpiyatlara ise bu yıl Paris ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Organizasyon TRT ekranlarında olacak.

Engelsiz sporcuların katılımıyla gerçekleşen Paralimpik Oyunları da 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yine Paris'te düzenlenecek. Paralimpik Olimpiyatların tüm heyecanı da TRT ekranlarında yaşanacak.

Sporda bazı önemli diğer takvimler şöyle:

-NBA'in 78. sezonunda 2024 NBA All- Star Maçı, 18 Şubat 2024'te Indianapolis'teki Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.

-THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları 24- 26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Mercedes-Benz Arena'da yapılacak.

-Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti. Turnuva maçları üç farklı pencerede 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025'te yapılacak.

-Formula 1 sezonunda tam 24 yarış gerçekleştirilecek ve bu tüm zamanların en yoğun takvimi olacak. Yarışlar 2 Mart tarihinde başlayacak.

-Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasına hem kadınlarda hem erkeklerde Antalya'da ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde parkeye çıkacak. Filenin Efeleri ise 21-26 Mayıs tarihlerinde sezona başlayacak.

-663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

-Dünyanın en iyi tenisçilerini bir araya getiren ATP 250 ve WTA 500 turnuvaları başladı. Queensland Tenis Merkezi'nde düzenlenen dev organizasyon 7 Ocak'ta sona erecek.

-Teniste Grand Slam heyecanı 14-28 Ocak tarihlerinde Avustralya Açık ile başlayacak.

-Fransa Açık: 20 Mayıs-9 Haziran, Wimbledon: 1-14 Temmuz, Amerika Açık: 26 Ağustos-8 Eylül.

Öte yandan atletizm, tekvando, judo, güreş, badminton, boks, basketbol, voleybol ve bisiklet gibi daha bir çok branşta Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve özel turnuvalar seneye damga vuracak.