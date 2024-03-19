Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), cuma günü “22 Mart Dünya Su Günü Paneli” düzenliyor.

Verilen bilgiye göre, KTMMOB Konferans Salonu’nda yer alacak ve saat 09.30’da başlayacak panelin moderatörlüğünü Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam yapacak.

Panelde, Çevre Mühendisi Bengü Rızza “Kıbrıs’ta Su Kaynakları ve Alternatifler”, Ziraat Yüksek Mühendisi Arkın Engüney “KKTC’de Tarımsal Amaçlı Kullanılan Suyun Yeniden Denetim ve Yönetimi”, İnşaat Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ “2024 Geçitköy Taşkınının Analizi”, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş “Dünden Bugüne Dünyada ve Kıbrıs’ta Su Sorunu”, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu “Doğa, Peyzaj ve Su”, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen “Kıbrıs’taki Sularda Pestisit Kirliliği”, Hidrojeoloji Mühendisi Doç. Dr. Şifa Doğan “Alternatif Su Kaynakları: Güneş Enerjisi ile Su Arıtımı” başlıklarında sunumlar yapacak.