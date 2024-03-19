Tarım Dairesi zeytin üreticilerinin “zeytin halkalı leke” hastalığı ve “zeytin pamuklu biti” zararlısının belirtilerini kontrol etmelerini istedi ve belirti bulunması halinde ilaçlamanın önemine işaret etti.

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, belirti görülmesi durumunda Tarım Dairesi tarafından tavsiye edilen “fungusitlerden” ve “insektisitlerden” birisiyle ilaçlama yapılması gerektiği kaydedildi.

-Zeytin pamuklu biti

Zeytin pamuklu bitinin larvalarının zeytin somaklarında, tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek, ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına, çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olduğu ifade edilen açıklamada ilaçlama zamanıyla ilgili şu bilgiler verildi:

“Zeytin pamuklu biti, genellikle ilkbahar aylarının yağışlı geçtiği, nemli ve budama yapılmamış zeytinliklerde, zeytinin çiçeklenme döneminde zararlı olabilmektedir. Aynı dönemde zararlı olan zeytin güvesi çiçek nesline karşı bir ilaçlama yapılmışsa, bu zararlıyı hedefleyen ayrı bir ilaçlamaya gerek yoktur. Zeytin güvesine karşı ilaçlama yapılmayan bahçelerde ise, ağaçların sadece yoğun zarar görmüş somakları ilaçlanmalıdır. Böylece doğal düşmanların fazla zarar görmesi önlenecek ve bunlar, somaklardaki zararlı ile beslenecekleri için, bahçedeki doğal denge korunmuş olacaktır. İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde, zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Bu zararlıya karşı Daire tarafından tavsiye edilen ilaçlar ve dozları kullanılır.”

-Zeytinlerde halkalı leke hastalığı

Halkalı leke hastalığının ilk belirtilerinin, ilkbaharda yaprakların üst yüzeylerinde görülen siyahımsı gri renkte yuvarlak noktalar şeklindeki lekeler olduğu ifade edilen açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bu noktaların bulunduğu yerde renk açılır, daha sonra bunun çevresinde normal yaprak renginde bir halka oluşur. Bunu dıştan ikinci bir açık renkli halka çevirir. Sonra tekrar koyu renkli bir halka oluşur. Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda lekeli yapraklar mayıs ayından itibaren dökülmeye başlar ve yaprakların tamamı dökülerek ağaçlar çıplaklaşır. Bu durum az meyve tutumuna ve meyvenin erken dökülmesine neden olur. Hastalık nedeniyle zayıflayan ağaçlarda; sürgün ve ince dallar kuruyabilir. Sulanan, nemli ve ağır topraklarda ve denize yakın zeytinliklerde hastalığa her yıl rastlanmaktadır. Özellikle ilkbaharı yağışlı ve serin geçen yıllar hastalığın epidemi yapması için uygundur.”

Zeytinlerde halkalı leke hastalığı tespit edilmesi halinde Tarım Dairesi tarafından tavsiye edilen ilaçlar ve dozların kullanılması gerektiği ifade edilen açıklamada birinci ilaçlamanın hasattan sonra, ikinci ilaçlamanın ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, üçüncü ilaçlamanın ise çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılması gerektiği vurgulandı.

Tarım Dairesi açıklamada üreticilere şu uyarılarda da bulundu:

“Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmediğinden, ilaçlama çiçek öncesi veya zeytin çiçekleri döküldükten sonra yapılmalıdır; çiftçilerin bahçelerinin yakınlarında arı kovanları bulunuyorsa, ilaçlama öncesinde kovan sahiplerini haberdar etmeleri gerekir; üreticilerin ilaçlama yaparken, tarım ilaçlarının güvenli ve etkin kullanımına ilişkin hususlara dikkatle uyması önemle duyurulur.”

Açıklamada, mücadelede kullanılacak ilaç karışımı ve ilaçlama yöntemiyle ilgili her türlü detaylı bilginin Tarım Dairesi müdürlüklerinden ve Tarım Dairesinin internet sitesinden (tarimdairesi.gov.ct.tr) elde edilebileceği de belirtildi.