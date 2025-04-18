Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde İlköğretim 4. ve 5. sınıflar düzeyinde 4. Sprint Yarışmaları yapılıyor.

Ada genelinden 15 ilkokuldan 4'er öğrencinin katılmasının planlandığı yarışmalar Lefkoşa'da Atatürk Stadyumu’nda saat 10.00’da başladı. Yarışlar nedeniyle düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı'nın açılış konuşmasının ardından resmi geçit ve müsabakalara geçildi. Yarışları Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başlattı.

Yarışmaların tamamlanması sonrasında dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüllerinin verilmesiyle etkinlik sona erecek.

-Çavuşoğlu: “Spor sadece bir yarış değil, dostluk, saygı ve dayanışmadır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu sporla, neşeyle ve dostlukla birleştiren anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan etmesinin çocuklara duyduğu güven ve sevginin en güzel göstergesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bugün kazanmak ya da kaybetmek yok. Bugün cesaret var, paylaşmak var, birlikte hareket etmek var. Spor sadece bir yarış değil, dostluk, saygı ve dayanışmadır.” şeklinde konuştu.

Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünü anımsatarak, KKTC halkının geleceğinin de sadece bilimle değil, kültürle, sanatla ve sporla bezenerek büyümesini işaret ettiğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Çavuşoğlu, “Atatürkçü ve layık bir cumhuriyetin çocukları olarak hepinize başarılar dilerim.” dedi.

-Başarı: “Spor, sadece hız ya da güç değil, aynı zamanda sabır, saygı ve birlikte başarmaktır"

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı da Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türk çocukları yanı sıra tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini söyleyerek, “23 Nisan’ı 105. yıl dönümünde artan coşku ve heyecanla hep birlikte kutluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bugünün sadece egemenliğin ilan edildiği bir tarih olmadığına dikkat çeken Başarı, 23 Nisan’ın aynı zamanda çocukların ne kadar değerli olduklarını da hatırlatan özel bir bayram olduğunun altını çizdi.

Başarı, sprint yarışlarının çocukların sadece fiziksel gelişimlerine değil, aynı zamanda dayanışma, centilmenlik ve özgüven gibi önemli değerleri kazanmalarına katkı sağlayacağını belirterek, “Spor, sadece hız ya da güç değil, aynı zamanda sabır, saygı ve birlikte başarmanın hissettirdiği huzur duygusudur.” dedi.

Çocuklara tavsiyelerde de bulunan Başarı, “Sporu mutlaka hayatınızın bir parçası haline getirin. Ülkemizin kazanımlarına sahip çıkın. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmış, vatanımızın, milletimizin ilerlemesiyle ilgili düşüncelerini eyleme geçirecek siz çocuklarla geleceğimiz var olacak.” dedi.

Hakkı Başarı konuşmasının sonunda, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.