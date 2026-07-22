Dünya futbolu Kevin Keegan'a veda ediyor
Dünya futbolu Kevin Keegan'a veda ediyor
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Girne’de bulunan Club 216’da gerçekleşen 2. Club 216 Satranç Turnuvası sona erdi. Gümüş At Satranç Derneğinin organize ettiği ve 3 kategoride gerçekleşen turnuvaya 32 oyuncu katıldı. Minikler Kategorisini 4.5 puanla Deniz Barış Altuntaş kazanırken Ahmet Mustafa Başlar 4 puanla ikinci ve Bayram Bekmedov 3.5 puanla üçüncü olmayı başardılar. Küçükler Kategorisini 4.5 puanla Özgün Soyer Aksu kazanırken, Nizam Temiz 4 puanla ikinci ve Erdoğan Çakır da 3 puanla üçüncü oldular. Büyükler Kategorisini 4 puanla Hasan İvdil kazanırken Hüseyin Serbülent 4 puanla ikinci ve Hasan Meriçhan da 3 puanla üçüncü oldular. Büyükler Kategeorisinde Kadınlar Birincisi 2.5 puanla İdil Sarı olmayı başardı. Turnuvanın sonunda ödül töreni gerçekleştirildi.