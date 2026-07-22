Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de final programı belli oldu. Oynanacak 4 final maçı sonucunda maçlarını kazanan 4 takım BTM 1. Lig’e yükselme hakkı kazanacak. Maçlar Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı ve Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak. Saat 20.00’da başlayacak maçların program şöyle;

24 Temmuz Cuma

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğancı – Dika

25 Temmuz Cumartesi

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Boğaziçi – Çayönü

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Mutluyaka – Şifa Cons. Akdeniz

26 Temmuz Pazar

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Çamlıbel – Kumyalı