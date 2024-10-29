Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıldönümü İskele’de de kutlandı.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit, KTBK adına Topçu Albay Anıl Yıldız ile diğer yetkililer, okullar, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı önünde ve Ecevit Meydanı’nda yer alan törende, Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, halkın bayramı kutlandı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Besimoğlu, “29 Ekim” isimli şiiri Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele öğrencileri Zeynep Zorlu ile Ali Cevizli, “Bugün” isimli şiiri ise İskele Evkaf Türk Maarif Koleji öğrencisi Nisa Nur Işık okudu. İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da dans gösterisi sundu.