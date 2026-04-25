Milli Eğitim Bakanlığı,Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Akıl ve Zeka Vakfı tarafından düzenlenen 3. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı.

Lefkoşa'da, 35 okuldan 160 ilk ve ortaokul öğrencisinin katılımıyla yapılan turnuvada öğrenciler, farklı kategorilerdeki oyunlarda yeteneklerini sergiledi.

"Küre, abluka, pentago, kulami, mangala" gibi farklı oyun kategorilerindeki müsabakalara katılan öğrenciler, turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür akıl ve zeka oyunlarıyla beynin tembelleşmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Atılmış olan bu adımla, bu etkinliğe öğrencilerini getiren tüm okullara, tüm öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başçeri, söz konusu turnuvanın gelişmesi ve daha fazla ilgi görmesi yönündeki dileklerini iletti.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Öte yandan Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden yapılan açıklamada, okulun 5 öğrenciyle katıldığı turnuvada, ortaokul kategorisinde birinci olduğu duyuruldu.