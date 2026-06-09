İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Muhaceret Affı kapsamında bugüne kadar 3 bin 73 başvuru yapıldığını açıkladı. Oğuz, kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, af sürecinden yararlanabilecek kişilere başvuru çağrısında bulundu.

BRT ekranlarında yayınlanan “Gündem 12” programına katılan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yürürlükte bulunan Muhaceret Affı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başvuru sürecine yoğun ilgi olduğunu ifade eden Oğuz, sistemin aktif şekilde çalıştığını belirterek, özellikle yurt dışındaki elçilikler üzerinden yapılan başvurularla ilgili zaman zaman eleştiriler ve farklı yorumların gündeme geldiğini söyledi. Türkiye dışındaki temsilciliklerde yapılan başvurularda, KKTC’den ön onay alınmayan veya uygun görülmeyen dosyaların işleme konulmadığını kaydeden Oğuz, ilk aşamada ön başvurunun alındığını, gerekli şartların sağlanması halinde başvurunun resmiyet kazandığını ifade etti.

BRT'de yer alan habere göre, bugün itibarıyla sistemde toplam 3 bin 73 başvuru bulunduğunu açıklayan Oğuz, başvuruların değerlendirme aşamasında olduğunu, bir kısmının onaylandığını, bir kısmının ise inceleme sürecinin sürdüğünü belirtti.

Muhaceret nedeniyle yasal kalış süresini aşan kişilerin aftan mutlaka yararlanmasını istediklerini vurgulayan Bakan Oğuz, konuyla ilgili duyuruların basın kuruluşları, birlikler, öğrenci dernekleri ve üniversiteler aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Başvuru sahiplerinin ikamet adreslerini sisteme kaydetmelerinin zorunlu olduğunu hatırlatan Oğuz, ülkede yasal olarak kalacak kişilerin adres bilgilerinin devlet tarafından bilinmesinin önemli olduğunu kaydetti. Yasal ikamet adresi sunulmamasının ilerleyen süreçte risk oluşturabileceğini ve kayıt dışılığı artırabileceğini belirten Oğuz, sorunun çözümü için kaymakamlıklar, Polis Genel Müdürlüğü ve Muhaceret Birimi’nin ortak çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Yurt dışından yapılan başvurularda özellikle aile birliği ve yasal izinlerle ilgili bazı özel durumların yaşandığını dile getiren Oğuz, bazı taleplerin ise mevcut mevzuat kapsamında karşılanamadığını söyledi. “Yasa neyi öngörüyorsa onu uygulamakla yükümlüyüz” diyen Oğuz, yasal şartları taşıyan ve aftan yararlanma hakkı bulunan kişilere gerekli izinlerin verileceğini belirtti.

Açıklamasında denetimlerin artırılacağı mesajını da veren Oğuz, af sürecinin sonunda kayıt dışı yaşayan kişilerin sisteme dâhil olmasını hedeflediklerini ifade etti. Oğuz, Polis Genel Müdürlüğü ve Göç Merkezi tarafından yürütülen denetimlerin sıkılaştırılacağını belirterek, “Amacımız ülkedeki kayıt dışılığı son vermektir” dedi.