32 Sendika, “toplu iş Sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” konularında yapılmak istenen değişiklikler nedeniyle perşembe günü genel greve gidecek. Sendikalar ayrıca, saat 09.30’da Meclis önünde eylem yapacak.

Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş “UBP-DP-YDP hükümetinin örgütlü çalışma hayatına, halkı fakirleştirmeye, tüm emekli ve ücretli çalışanların maaşlarını aşağıya çekme ve alım gücünü azaltmaya yönelik yasa değişiklik girişimlerine karşı mücadele etmek için bir araya gelen sendikalar olarak 26 Aralık günü tüm örgütlü olduğumuz yerlerde genel grevde olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız.” ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesi (TİS) hakkına ve toplu sözleşmelerle elde edilen veya edilecek hakları engellemek isteyen yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnamenin “örgütlü çalışma hayatına bir darbe” olarak değerlendirildiği açıklamada, hayat pahalılığı (HP) artışı ile ilgili önerilen ve artışların konsolide edilerek verildiği uygulamayı kaldırmayı öngören yasa tasarısının ise maaşların reel değerini düşüreceği ve vatandaşın alım gücünü azaltacağı vurgulandı.

"Çalışanların insanca yaşam hakkını gasp ederek geçim derdine düşmesini, fakirleşmesini hedefleyen dayatma politikalara karşı her türlü mücadelenin verileceğinin" belirtildiği açıklamada, “Bu sadece sendikaların değil, tüm halkın mücadelesidir.” denildi ve odalar, birlikler, muhalefetteki siyasi partiler ile vatandaşlar grev ve mitinge davet edildi.

Açıklamada, “26 Aralık günü tüm sendikalar olarak genel grevde olacağız ve Meclis önünde miting yapacağız. Yasa geri çekilene dek genel grevde olacağımızı, grevlerin yasaklanması halinde yasağa uymayacağımızı ilan ederiz. Örgütlüyüz, haklıyız, fakirleşmeye ve yoksullaşmaya hep birlikte karşı duracağız.” ifadeleri kullanıldı.

Genel grev ve eylemde olacak sendikalar ise şunlar:

KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS, MALİYESEN, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ADA-SEN.”