Halk Sanatları Vakfı’nın (HASDER) 1983 yılından bu yana geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Halkbilimi Sempozyumları”nın 36’ıncısını bu yıl 19 Aralık 19.00’da, KTOEÖS (Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası) Konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

Vakıf Başkanı Kani Kanol konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Bu sempozyumlarda bilim insanları, araştırmacılar ve konularında uzman konuşmacılar Kıbrıs ve Kıbrıs Türk kültürel mirasıyla ilgili bildiriler sunmaya devam ediyorlar. Sunulan tüm bildiriler ise HASDER’in yayını olan HALKBİLİMİ Dergisinde yayınlanıyor” dedi.

Açıklamada sempozyumun açılışında bu yıl “HASDER Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödülü”ne layık görülen Halkbilimi araştırmacısı ve öğretmen Mahmut İslâmoğlu’na ve Arkeolog, Halkbilim ve Kültür araştırmacısı merhum Tuncer Bağışkan’ın ailesine ödüllerinin takdim edileceği kaydedildi.

Sempozyumda sırası ile araştırmacı yazar Ahmet Erdengiz’in, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni: Anadolu’dan Gelenler”, Ahmet Karahan’ın, “Lefkara Motiflerindeki Saklı Geometri”, Lerzan Aras’ın, “Bir Yavaş Kent Lefke’de Yerin Ruhu: Yaşamlar, Ritüeller, Mekanlar”, Şevket Öznur’un,”1920’li yıllarda Rumca Yazılan Bir Ağıtta Kıbrıs Kültürü” ve turizmci / araştırmacı yazar Zekai Altan’ın “Akdeniz ve Kıbrıs Mutfağının Özellikleri” konulu bildiri sunacağı ifade edildi.