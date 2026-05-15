19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Basketbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 3x3 Ortaokul ve Liseler Arası Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Açık Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen turnuvanın sonunda, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, sporcuları tebrik ederek dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi.

Turnuva sonuçlarına göre yıldız kızlarda Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu birinci, Türk Maarif Koleji ikinci, Değirmenlik Lisesi üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise Muharrem Döveç Ortaokulu birinciliği elde ederken, Doğu Akdeniz Doğa Koleji ikinci, Canbulat Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı.

Genç kızlarda Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi birinci, Esin Leman Lisesi ikinci, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi üçüncü olurken, genç erkeklerde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi birinci, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ikinci, Türk Maarif Koleji üçüncü oldu.