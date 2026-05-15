Podologlar Derneği toplantısı, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KAÜ ile Podologlar Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen toplantıda podoloji alanında yürütülecek ortak çalışmalar ve sektörel iş birlikleri ele alındı. Üniversite ile meslek örgütü arasında sürdürülebilir bir iletişim ve ortak çalışma zemini oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci toplantıda yaptığı açıklamada, üniversite olarak sağlık alanındaki iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Podoloji alanında akademik eğitim ile mesleki uygulamaları bir araya getiren bu tür toplantılar, öğrencilerimizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor.”dedi.

Podologlar Derneği Başkanı Halide Dalokay ise KAÜ ile yürütülen iş birliğinin üniversite ile dernek arasındaki dayanışmanın verimli sonuçlar doğuracağına inandıklarını ifade etti.

Toplantının sonunda alınan kararlar kapsamında, podoloji alanında meslek standartlarının korunmasına yönelik adımlar atıldı.

Bu doğrultuda, podoloji teknikerlerinin “uzman” ünvanı kullanamayacağı, yetkileri dışında müdahalede bulunamayacağı ve kamusal alanlarda eğitim vererek sertifika düzenleyemeyeceği karara bağlandı.

Ayrıca, podolog diplomasına sahip olmayan kişilerin mesleği icra etmesinin önlenmesi amacıyla ilgili yasal makamlara başvuruda bulunulması konusunda mutabakata varıldı.