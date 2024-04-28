Dün ve bugünün ilk saatlerinde gerçekleşen ve 3’ünün sürücüsünün alkollü olduğu 4 kazada şans eseri sadece bir kişi yaralandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Murat Oto Elektrik önünde, Hasan Bal (E-17) kullanımındaki bisiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sağa tek yola doğru dönmek için yola giriş yapması sonucu o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametine doğru seyreden Ahmet Doğan (E-64) yönetimindeki KJ 681 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu kaza gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Hasan Bal kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da dün akşam saat 21.30 sıralarında, İsmail Sadıkoğlu Caddesi üzerinde, Halil Yavuzkurt (E-33) 171 miligram alkollü içki tesiri altında FU 833 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonundaki viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Çayırova-Bafra ana yolunun 7–8’inci kilometreleri arasında, dün Cemal Deniz Ağım(E-24) 114 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 250 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu aracı yolun sağından çıktı ve banket içerisindeki harup ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Bugün saat 03.30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında, Nilay Özdemir (K-20) 131 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 505 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı yolun sağından çıktı ve orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan UF 505 plakalı araç, yolun solunda bulunan taş duvara çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.