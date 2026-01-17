Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde dün gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 506 araç sürücüsünden 367’si çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 81 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“101’i yasal hız sınırı üzerinde süratli; 44’ü alkollü içki tesiri altında; 43’ü seyrüsefer ruhsatsız; 18’i muayenesiz; 14’ü sigortasız; 6’sı emniyet kemeri takmadan; 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 3’ü aracın ışık kurallarını ihlal etmek, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 121’i diğer trafik suçlarından.”