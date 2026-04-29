Gençlik Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Lefkoşa Türk Belediyesiyle iş birliğinde düzenlenecek “Kardeş Şehirler II. Uluslararası Gençlik Kampı” için başvuru çağrısı yaptı.

Federasyon’dan yapılan açıklamada, Gaziantep'te 18-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek kamp için son başvuru tarihinin 3 Mayıs olduğu belirtildi.

Lefkoşa’dan 14-17 yaş aralığında 10 gencin kampa katılacağı ve başvuracak gençlerden İngilizce yeterliliğine sahip olmalarının beklendiği kaydedilen açıklamada kamp kapsamında gençlerin, kentin tarihi, kültürü ve gastronomisini yakından tanıma fırsatı bulacağı; eğitim, spor ve sosyal etkinliklere katılacağı ifade edildi.

Ulaşım ve konaklama giderlerinin organizasyon tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, başvuru süreci ve detaylı bilgi almak isteyen gençlerin Gençlik Federasyonu ile iletişime geçebileceği kaydedildi.