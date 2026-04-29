Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), “Sanatla Öğreniyorum: Ellerimiz Konuşuyor” projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Çocukların işaret diliyle tanışmasını sağlayan proje, işitme engelli bireylerle iletişim konusunda farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden (LTB) verilen bilgiye göre, proje kapsamında çocuklar, iletişimin farklı yollarını deneyimleyerek işaret dili ve temel iletişim becerileri hakkında bilgi ediniyor.

Proje, geçen pazartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İlkokulu’nda, dün ise 9 Eylül İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. Proje bugün itibarıyla farklı okullarda devam ediyor.

Proje kapsamında müzisyen olarak Reşat Kortan, oyuncu olarak Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Sahnesi’nden Fatoş Tunar ve Sonat Çağlar ile proje yaratıcısı ve aynı zamanda anlatıcı olan Sanem Koç yer alıyor.

4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek etkinliklerin programı şöyle:

"Bugün Çağlayan İlkokulu, Arabahmet İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu, yarın Haspolat İlkokulu, 5 Mayıs Salı günü Şht. Yalçın İlkokulu, 8 Mayıs Cuma günü Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, 11 Mayıs Pazartesi günü Şht. Tuncer İlkokulu, 20 Mayıs Çarşamba günü de Gelibolu İlkokulu."

Proje, Lefkoşa genelindeki okullarda öğrencilerle buluşmaya devam edecek.