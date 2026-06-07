5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi’ni ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, ziyarette, Tatar, Kıbrıs davasına dair görüşlerini dernek yönetimi ve üyelerle paylaştı.

Tatar, konuşmasında, Türkiye’nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu vurguladı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmaktan ve bağımsız, egemen bir devlet olmaktan başka bir yolunun olmadığını ifade etti.

Tatar, “Ana Vatan, Yavru Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan kavramlarıyla Türkiye ile KKTC’nin sıkı bağlarla birbirine bağlı olduğunu” dile getirdi.

Programın açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray yaptı. Ardından kürsüye çıkan Ersin Tatar, konuşmanın ardından konuklarla sohbet etti ve soruları yanıtladı.

Buluşmaya, dernek üyelerinin yanı sıra, Kıbrıs'ta savaşmış gaziler ve komutanlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile akademisyenler de katıldı.