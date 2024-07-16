Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu hazırlıkları yerinde inceledi.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 20 Temmuz kutlamarı kapsamında Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde açılacak olan “50’nci Yıl Sergisi”nin hazırlık aşamasında incelemelerde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümünün anlam ve önemini vurgulamak, Ada’ya huzur getiren harekâtın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğinde, “50’nci Yıl Sergisi”nin açılışı yapılacaktır.

Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde, 20 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilinecek olan sergide T.C. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri müzelerden ve Kıbrıs’taki müzelerden seçilen objeler ile MSB Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan fotoğraflar yer alacaktır.

Sergilenecek objeler arasında, Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL’in, Binbaşı Nihat İLHAN’ın katledilen eşi ve çocuklarının, kahraman Türk Askerleri ile Kıbrıs Türk Mücahitlerinin eşyalarıda bulunmaktadır.

Söz konusu “50’nci Yıl Sergisi”nin açılışı 19 Temmuz 2024 tarihinde saat:14:00’de Kıbrıs Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde yapılacaktır.