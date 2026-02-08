Sevilen türkücü Özgür Tüzer, önceki akşam Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel’de sahne aldı. Kendine has tarzı ve seslendirdiği Ahmet Kaya şarkılarıyla adından söz ettiren Tüzer, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Basın mensuplarının “Nasılsınız, nasıl gidiyor?” sorusuna, “Kıbrıs’ı çok seviyorum. Birazdan sahneye çıkacağım. Bu gece için çok özel şarkılar hazırladım. Aynı zamanda konserlerimiz devam ediyor. Özellikle son zamanlarda hiç boş günümüz yok. Bizi destekleyen, sahnelerinde yer veren herkese çok teşekkür ederim.” dedi.



Yakın zamanda yeni şarkı hazırlığında olduğundan bahseden Tüzer, “Yeni eserler yolda. Kendi şarkılarımı okudum, çalışmalar bitti. Onlar şu an için cepte. Birkaç gün sonra yeni şarkımız için stüdyoya gireceğiz. Bir cover şarkı olacak. Çok eski bir kadın şarkıcımızın söylediği bir türkü. Yeni bir düzenleme yapıp kendi tarzımda söyleyeceğim.” ifadelerini kullandı.



2000 yılında vefat eden Ahmet Kaya’ya yüzü kadar sesi de benzeyen Özgür Tüzer’e muhabirler, “Şu an karşımızda rahmetli Ahmet Kaya’nın kardeşi gibi duruyorsunuz. Bu benzerlik hakkında neler söylersiniz?” sorusunu yöneltti. Tüzer, “Ahmet Kaya şarkıları ve filmiyle ilk zamanlar ön plana çıktım. O kostümle devam ediyorum. Ahmet Kaya bizim her şeyimiz. Fakat benim kendi eserlerim de var. Bu şekilde devam ediyorum. Gurur da duyuyorum.” şeklinde konuştu.



2022 yılında Ahmet Kaya adına çekilen “İki Gözüm” filminde başrol oynayan Tüzer, film hakkında ilk kez konuştu. Geçmiş dönemde çekilmesine rağmen Kaya’nın eşi Gülten Kaya konuyu mahkemeye taşımış, mahkeme Gülten Kaya’yı haklı bularak filmi vizyona girmeden kaldırmıştı. Bu konuda konuşan Tüzer, “İnsan zamanla her şeyi anlıyor. Biz bu filme bir heyecanla başladık. Kendinizi benim yerime koyun; Ahmet Kaya’nın hayatını oynayacaksınız, aynı zamanda onun şarkılarıyla büyümüşsünüz. Ailesi haklıydı. Ben de zamanla bunu anladım. Bence ailesi haklıydı ve ben de her konuda yanlarındayım.” dedi.