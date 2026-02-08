Arabesk müziğin sevilen ismi Derya Bedavacı, önceki akşam Kıbrıs’taydı. Chamada Prestige Hotel’de sahne alan Bedavacı, harika bir performansa imza attı. Yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden sanatçı, şık kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, “Öncelikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Çok zor günlerdi. Atlatmak ve unutmak mümkün değil. Bir daha olmaması için dua ediyoruz.” dedi.

Şık kıyafeti ve zayıflığıyla göz kamaştıran Bedavacı, “Vücudum artık alıştı. Yaptığım diyet sonrası çok yemek yiyemiyorum. Ayrıca kıyafetimi beğenmenize çok sevindim. Kadife bir kıyafeti severek giyiyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin “Yeni yıl sizin için nasıl geçiyor?” sorusuna ise Bedavacı, “Yıl güzel başladı. Yoğun tempoda çalışıyoruz. Biraz dinlenmek için Ramazan ayını bekliyoruz. Aynı zamanda bir süredir bekleyen şarkılarımız var. Ramazan’da onları hazırlayıp hemen sonrasında çıkarmayı düşünüyorum. Bunun yanı sıra evimi çok özledim. Bir süre de İzmir’de vakit geçirmek istiyorum.” yanıtını verdi.