Pop müziğinin sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, yeni yıla Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel sahnesinde merhaba dedi. Yılbaşı gecesi öncesinde kuliste gazetecilerle sohbet eden Yengi, 2025 yılının kendisi için oldukça yoğun ve güzel geçtiğini belirterek, “Konserden konsere koştum” dedi. Ünlü sanatçı, 2026 yılına ise büyük bir heyecanla hazırlandığını dile getirdi.

Sahne stiline de değinen Yengi, her zaman renkli kostümler tercih ettiğini ancak bu kez içinden siyah giymek geldiğini söyleyerek, “Bakalım siyah bana uğur getirecek mi?” sözleriyle gülümsedi. Bu yıl kendisini dinlemeye gelemeyen Haluk Bilginer ve kızlarının, yeni yılı diğer aile fertleriyle birlikte geçirdiğini de paylaştı.

Sahnedeki enerjisi, dansları ve güçlü performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Aşkın Nur Yengi, eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvar sundu. Yeni yıl dileklerini de seyircisiyle paylaşan Yengi, “2026 yılında dünya barışı istiyoruz. Herkes için sağlık, huzur ve bereket olsun. Kaygılar ve endişeler ömrümüzden ömür götürüyor. Gönlüm, tüm dünyanın barış içinde olması” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, yeni yıla sahnede pasta keserek girerken, izleyenlerden büyük alkış aldı.