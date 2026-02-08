Pop müziğin sevilen isimlerinden Berksan, önceki akşam Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Kendine has şarkılarının yanı sıra sahnede birçok hit parçaya da imza attı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan popçu, “Aşka tövbe etmedim” dedi.

Berksan, “Kıbrıs’ı çok seviyorum. Burada geçmişe yönelik çok dostluklarım var. Çok güzel anılar biriktirdim. Yenilerini de yazmaya devam ediyorum. Ayyıldız’ın olduğu her yerde çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, zayıflığı hakkındaki sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Spor yapıyorum ama genişlemek için değil, tamamen fit kalmak adına yapıyorum. Fazla kaslı olmak istemiyorum çünkü hareketlerimi de engelliyor. O yüzden sadece kardiyo ve yürüyüş yapıyorum.”

Yeni şarkı hazırlığında olduğunu da belirten Berksan, “Üç stüdyo arasında mekik dokuyorum. Emre Altuğ süper bir albüm yaptı, ben de bir şarkıya eşlik ettim. Aynı zamanda Hande Yener ile bir şarkı hazırlıyoruz. Kendi şarkılarımı da kaydediyorum. Bir yandan yoğun gidiyor ama güzel şarkılar yolda” şeklinde konuştu.

Popçular ve rapçilerin son dönemdeki düetlerine de değinen Berksan’a, “Rapçiler ile popçular sık sık düet yapıyor. Sizin böyle bir projeniz var mı?” sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı bu soruya, “İçlerinde çok güzel şarkılar var, rapçi arkadaşlarımız güzel çalışmalara imza atıyor. Ama çok gereksiz bulduklarım da var. Altını çizmek gerekirse kabalığa ve küfüre dayanamıyorum. Bu sert erkek imajları bana saçma geliyor. Şarkılarda ‘ben şöyle adamım, böyle adamım’ denmesi itici duruyor. Ayrıca bu tarz müzikler sokakları da değiştirdi; sokaklar yürünmez hale geldi. Şarkıların çoğunda hep isyan var. Ben işin daha çok duygusal kısmını seviyorum. Kardeşlerimi hem kutluyorum hem de naçizane bir şekilde konunun altını çizmek istedim” yanıtını verdi.

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan Berksan’a, “Aşk hayatınız nasıl gidiyor, hayatınızda biri var mı?” sorusu da yöneltildi. Ünlü popçu, “Yalnızlığa alıştım galiba, bana çok konforlu gelmeye başladı. Allah ver de âşık olmayayım. Aşktan biraz kaçıyorum, korkuyorum ama büyük konuşmak da istemiyorum. Zamanında çok baba olmak istedim, bunun hayallerini kurdum. Bu işler biraz kısmet işi, demek ki benim kısmetim daha karşıma çıkmadı. Aşka tövbe etmedim ama şu an yalnızlık çok tatlı” dedi.