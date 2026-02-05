Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye’deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler başta olmak üzere tüm kayıpları unutmayacaklarını ve hatıralarını daima yaşatacaklarını vurguladı.

Bakan Çavuş yayımladığı mesajda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkeyi derinden sarsan büyük deprem felaketinde kaybedilen tüm canları, rahmet, saygı ve özlemle andı.

Çavuş, “Türkiye’nin birçok ilini etkileyen bu büyük afette yaşanan acı, aradan geçen zamana rağmen hâlâ yüreklerimizdedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve özellikle ‘Şampiyon Melekler’ olarak gönüllerimize kazınan evlatlarımızın yokluğu, hepimizin ortak yarasıdır” dedi.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin sporcuları ve öğretmenlerinin, yalnızca başarılarıyla değil azimleri, umutları ve örnek duruşlarıyla da hafızalarda yaşamaya devam edeceğini kaydeden Çavuş, “Onların anısını yaşatmak, hayallerini yarım bırakmamak ve isimlerini geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur” vurgusu yaptı.

Bakan Çavuş, “Bu büyük felaket bizlere, dayanışmanın, birlik olmanın ve birbirimize sahip çıkmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Devletimiz ve halkımız, ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimizin yanında olmuş, olmaya da devam etmektedir” dedi.

Adaletin yerini bulması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için yürütülen sürecin takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Çavuş, “Şampiyon Melekler başta olmak üzere tüm kayıplarımızı unutmayacak, hatıralarını daima yaşatacağız” dedi.