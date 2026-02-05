LEFKOŞA BÖLGESİ
APAYDIN ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. No: 11/ B, Hamitköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ALENBAY ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
MUCİZEM ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
05.02.2026 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz