LEFKOŞA BÖLGESİ

APAYDIN ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

ORHAN BERKE ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

SERKAN KERVAN ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. No: 11/ B, Hamitköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ALENBAY ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

MUCİZEM ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

MEHMET ARTER ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

05.02.2026 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz