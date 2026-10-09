Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolan 14 kişiden 13’ünün naaşına ulaşıldı. Türk deniz tarihinde bir ilk olarak 649 metre derinlikten naaş çıkarılırken, son kayıp için sürdürülen arama çalışmalarında son iki güne girildi.

30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin Anadolu Ajansı’na açıklama yapan Derinsu Su Altı Mühendislik firması yetkilisi Okan Taktak, çıkarılan 13 naaşın yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

TÜRK DENİZ TARİHİNDE EN DERİN OPERASYON

Batığın 554 metre derinlikte tespit edildiğini belirten Taktak, gemi içerisindeki incelemelerin ardından deniz tabanında geniş çaplı tarama yapıldığını söyledi.

Son naaşın yaklaşık 650 metre derinlikte bulunduğunu aktaran Taktak, “Türk deniz tarihinde en derinden çıkartılan naaşlarımız oldu bunlar. Tabii ki o derinlikte çalışmak kolay değil” dedi.

10 MİLYON METREKARELİK ALAN TARANDI

Su altı robotları, kamera ve sonar sistemleriyle 24 saat sürdürülen operasyonda yaklaşık 10 milyon metrekarelik deniz tabanı tarandı. Ayrıca 5,5 milyar metreküplük su hacmine ilişkin veriler değerlendirilirken, 1,6 milyon metrekarelik alanda görsel inceleme yapıldı.

Çalışmalarda geminin kara kutusu olarak bilinen Voyage Data Recorder (VDR) cihazı da çıkarılarak yetkililere teslim edildi.

SON KAYIP İÇİN İKİ GÜN KALDI

Arama faaliyetlerinde son iki güne girildiğini açıklayan Taktak, “Taranmamış alan bırakmak istemiyoruz. Umarım bu sürede son naaşımızı da tespit edip yukarıya alırız” ifadelerini kullandı.

Taktak, facianın arama çalışmalarına katılan mühendisler ve Türk deniz tarihi açısından acı bir hatıra olarak kalacağını belirtti.