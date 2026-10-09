Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) grevi beşinci gününde devam ediyor.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu bugün, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ile bir araya gelecek.

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever’in, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamaya göre, saat 12.00’de El-Sen binasında gerçekleşecek görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

El-Sen dün, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nun seçim yasakları döneminde geriye dönük kararlar aldığı şüphesiyle polise ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu Peksever, başvuru konusunda henüz herhangi bir yanıt veya geri dönüş almadıklarını da belirtti.

Başkan Ahmet Tuğcu, sendikanın taleplerine ilişkin Kıb-Tek Yönetimi’nin yazılı taahhüt vermesi halinde grevi sonlandırmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

Tuğcu ayrıca yazılı açıklama yaparak, KIB-TEK yönetimini ve siyasi makamları, “algı operasyonları üzerinden kamuoyunu yönlendirmeye çalışmak yerine masaya oturmaya, sorunları çözmeye ve çalışanların can güvenliğini güvence altına almaya” çağırmıştı.