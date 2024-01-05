Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, 7-14 Ocak tarihleri arasında Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın kutlanacağını ve hafta boyunca görme engellilerin başta eğitim ve istihdam olmak üzere sosyal ve ekonomik sorunlarına dikkat çekileceğini kaydetti.

Dernek’ten yapılan açıklamada, haftanın esas amacının beyaz baston tutan görme engellilerin bağımsız rahat hareket edebilmeleri için şehirlerarası yol trafiği ile ilgili gerekli altyapı ve sinyalizasyonların görme engellilere göre inşa edilmesi ve düzenlenmesi hususlarında dikkat çekmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, amaçlar kapsamında, sorumluluk taşıyan belediyeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve birimlerin yetkililerine ulaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada, trafikte bulunan tüm araç sürücülerinin, esnaf ve vatandaşların, beyaz baston tutan tüm görme engellilere gerek yaya geçişlerinde gerekse yol ve kaldırım üzerinde yürüyüşlerinde engelsiz bir ortam yaratılması için duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.