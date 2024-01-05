Kuir Kıbrıs Derneği, Helis Projesi kapsamında “Cinsiyet Kimliği Farkındalık ve Danışmanlık Eğitimi” düzenledi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII” Hibe Programı altında finanse edilen Helis Projesi kapsamında 19 Aralık 2023’te KTAMS’ta gerçekleştirilen eğitim, Sosyal Hizmetler Dairesi ve sivil toplum örgütlerinde çalışan sosyal hizmet ve ruh sağlığı uzmanlarına yönelik olarak tasarlandı.

Pembe Hayat Derneği’nden Psikolojik Danışman K. Can Eren tarafından verilen eğitimde, cinsiyet kimliği ve çeşitliliği ile ilgili genel tanımlar, doğru bilinen yanlışlar ve transların cinsiyet uyum süreçlerine değinildi. Eğitimde, cinsiyet kimliği çeşitliliği olan yetişkinler, ergenler ve çocuklar ile çalışılması hakkında vaka örnekleri paylaşıldı. LGBTI+lar ile çalışmakta olan uzmanların, kapsamlı ve doğru bilgiye erişimini ve vaka çalışmasında dikkat edilmesi gereken hassas noktalar aktarıldı. Kuir Kıbrıs Derneği ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası iş birliğinde düzenlenen eğitime 30’u aşkın kişi katıldı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verdi.