Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda Çanakkale göleti

yakınlarında meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Mehmet Fatih Aybar (E-29 ) yönetimindeki ST 146 plakalı salon araçla seyir halindeyken yolu karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki yaya Aytekin Yücel'e çarptı. Yücel, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Aybar tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Yeniboğaziçi’nde Yakup Baba (E-38), 185 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki PD 871 plakalı araçla seyir halindeyken sağ şeride geçip, karşı istikamette seyreden Tahereh Malmir (K-43) yönetimindeki ZUB 535 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PD 871 plakalı araç sürücüsü Yakup Baba alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Karşı şeride geçip kazaya neden oldu

Kumyalı - Mehmetçik anayolunda Hasan Balbal (E-29), yönetimindeki ZNZ 950 plakalı araçla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve Dudu Gürbüz (K-35) kullanımındaki LY 905 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.