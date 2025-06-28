8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali renkli etkinliklerle başladı

28-29 Haziran tarihlerinde Enfield Donkey Lane’de düzenlenen 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali, Kıbrıs Türk kültürünü Londralılarla buluşturmayı sürdürüyor.

Festivale Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katılırken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise pazar günü etkinliklere iştirak edecek.

Festivalin ilk gününde, Ataoğlu, Toros ve Üstel konuşmalarını gerçekleştirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasında dördüncü neslin ata topraklarından kopmadan kültürlerini sürdürmelerinin önemine vurgu yaptı. Ataoğlu, Kıbrıslı Türk gençlerin İngiltere’deki gençlerle birlikte hareket etmesinin ve bu birlikteliğin sürdürülebilir olmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Turizm Bakanlığı olarak bu tür kültürel etkinliklere her zaman katkı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade eden Ataoğlu, “Gençlerimize verdiğimiz değeri onlar da fark ettikleri sürece hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan teknoloji çağında paylaşımlarımızı daha da ileriye taşıyarak devam ettireceğiz” dedi.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise toplumların kültürlerine ve sanatlarına sahip çıkmadığı sürece dünyayla bütünleşmede geri kalacağını söyledi. Toros, “Bizim toplumumuz ise dünyanın muhtelif yerlerinde önemli roller üstlenmektedir. Kıbrıs Türk kültürünü, sanatını ve sanatçısını dünyayla, farklı kültürlerle bir araya getirme sorumluluğunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Londra’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Toros, eğitim aldığı ve kişiliğini kazandığı bu şehirde bulunmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Toros, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın festivalde bulunamadığını ancak kendisini temsilen gönderdiği için üzgün olduğunu belirterek, “Erhürman’ın sevgi ve selamlarını sizlere iletiyorum. En yakın zamanda sizleri ziyaret etmesi gerektiğini de söyleyeceğim” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, Londra Enfield Donkey Lane’de düzenlenen 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının 1960 sonrası süreçte yaşadığı tüm acılara, ambargolara ve adaletsizliklere rağmen dimdik ayakta durmayı başardığını ve kendi devletini kurarak kendi kendini yönetir hale geldiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, 1974 sonrası Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle yalnızca hayatta kalmadığını, aynı zamanda kurumlarını inşa eden, demokrasisini kuran ve geleceğine sahip çıkan bir halk olduğunu belirten Üstel, “Varoluş mücadelemizin en büyük ilhamı özgür yaşama irademizdir ve bu irade her nesilde yeniden filiz vermektedir” dedi.

Gençlerin taşıdığı değerleri ve bağlılığı memnuniyetle gözlemlediğini vurgulayan Üstel, “Bugün burada bulunan gençlerde o özgürlük ateşini, o bağımsızlık ruhunu, o devlet ve bayrak sevgisini görüyorum” ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON DEFTERİ ARTIK KAPANMIŞTIR"

Başbakan Üstel, konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinerek, “Bizler barışı samimiyetle arzulayan bir devlet ve halk olarak 50 yıl boyunca federasyon masalarına esir edildik. Kıbrıs Türk halkı samimiyetle ortaya çıkan tüm planlara evet dedi, ama muhataplarımız çözümü her zaman reddetti. Biz de federasyon defterini artık kapattık” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son beş yıldır ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu, Türkiye ile tam bir uyum içinde savunduklarını ifade eden Üstel, bu vizyonun artık yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, tüm Türk milletinin resmî iradesi olduğunu belirtti.

"TANINMA SÜRECİ FİİLEN BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın” çağrısını hatırlatan Üstel, bu çağrının Kıbrıs Türk halkının iradesine dayalı meşru bir talep olarak dünyaya duyurulduğunu vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelikle başlayan sürecin tanınma yolculuğunu fiilen başlattığını belirten Üstel, “Artık hiçbir güç bu yürüyüşü durduramaz. Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir” diye konuştu.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde özellikle inşaat sektörünü hedef alan ve mülkiyet davalarıyla yürüttüğü baskılara dikkat çekerek, bu girişimlerin “ekonomik sabotaj” niteliği taşıdığını söyledi. Ancak bu tür baskıların ve kumpasların kendilerini yıldıramayacağını belirten Başbakan, “Çünkü biz pes etmeyiz, boyun eğmeyiz, çünkü biz Kıbrıs Türküyüz” dedi.

Üstel, Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’da yaşanan savaş ve kriz ortamına dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının bu acıları yaşayan ve barışın kıymetini bilen bir halk olduğunu söyledi. Anavatan Türkiye’nin önemine vurgu yapan Üstel, “Böyle bir dönemde, hiç olmadığı kadar birliğimizi korumalı, Anavatanımıza dört elle sarılmalıyız” dedi.

Başbakan Üstel, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin yalnızca sıradan yurttaşlar değil, aynı zamanda KKTC’nin dış politikasındaki gönüllü diplomatları olduğunu ifade etti. “KKTC’nin haklı davasını tüm dünyaya anlatın. Yatırımcılarla bir araya gelin. KKTC’ye olan yatırımlarınızı artırın” çağrısında bulunan Üstel, gençlerin lobicilik faaliyetlerini artırmasını istedi.

İNGİLTERE'DEN KKTC'TE DÖNMEK İSTEYEN GENÇLERE "YUVAYA DÖNÜŞ PAKETİ"

Üstel, Londra’da ocak ayında gerçekleştirdiği ziyarette verdikleri sözleri unutmadan hayata geçirdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"KKTC Başbakanlık bünyesinde İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu kurulacak.

“Yuvaya Dönüş Paketi” ile İngiltere’den KKTC’ye dönüş yapmak isteyen gençlere vergisel ve sosyal kolaylıklar sağlanacak.

İngiltere’de yaşayan gençlere sosyal konut edinme hakkı tanınmasının önü açılacak.

E-Devlet sistemleri sadeleştirilecek.

Yurtdışındaki gençler, KKTC’nin dijital kamu diplomasisi faaliyetlerinde daha aktif olacak"

Askerlik konusuna da değinen Üstel, Meclis’e sunulan yeni Askerlik Yasa Önerisi kapsamında şu maddeleri sıraladı:

"Yurt dışında yaşayan çifte uyruklu gençlere bedelli askerlik hakkı tanınacak.

Ülkedeki kalış süresi 90 günden 120 güne çıkarılacak.

Bedelli ücretlerinde indirim yapılacak, asgari ücrete bağlı oranlar düşürülecek.

Tıpta uzmanlık ve doktora yapan gençlerin durumu yasal güvence altına alınacak.

Yoklama kaçağı ya da bakaya olanlara af getirilecek.

Önceki yıllarda süresi içinde bedelli hakkını kullanamayanlara bir defaya mahsus başvuru hakkı sağlanacak"

Konuşmasının sonunda festivalin önemine değinen Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin yalnızca eğlence değil, bir kültürel direniş ve kimlik buluşması olduğunu vurguladı. Festivalin sekiz yıldır sürdürülebilir biçimde var olmasını sağlayan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ne, sanatçılara ve gönüllülere teşekkür eden Üstel, “Bu festival ortak kültürümüzü kucaklama, ortak geleceğimize ışık tutma fırsatıdır” dedi.

Konuşmasını gençlere seslenerek bitiren Üstel, “Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, biliniz ki bu devlet sizin devletinizdir. Bu bayrak sizin bayrağınızdır. Ve biz, bu bayrağı sizlerle birlikte daha da yükseklere taşıyacağız” dedi.

“Yaşasın Kıbrıs Türk halkı, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti, yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın gençlerimiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.