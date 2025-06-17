8. Mesarya Tiyatro Şöleni kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Maskbeth” oyunu sahnelenecek.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare’in ölümsüz tragedyası Macbeth’ten uyarlanan, Altuğ Görgü’nün yazıp yönettiği ve Bursa’da kapalı gişe sahnelenen oyun, Kıbrıslı tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, cuma günü Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde saat 20.30’da gösterilecek. Biletler ise, Beyarmudu Belediyesi’nden veya oyun akşamı gişeden temin edilebilecek.