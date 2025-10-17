Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın 8. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, “Nitelikli Mekanlar, Çevre Afet ve Mimarlık” temasıyla 1 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa Concorde Otel’de yapılacak.

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner’in yazılı açıklamasında, ülkedeki üniversitelerin mimarlık fakülteleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilecek ve Başkanlığını Erçim Uluğ’un üstleneceğini kurultayın, afetlerin yalnızca fiziksel yıkımlar değil, aynı zamanda toplumsal, etik ve mekânsal sınavlar olduğunu hatırlatılacağı belirtildi. Olguner, “Mimarlığın bu sınavlara yanıtı; dayanıklılığı sadece yapıda değil, düşüncede, toplumsal ilişkilerde ve mesleki sorumlulukta da inşa etmek olmalıdır.” dedi.

“Güçlü Mimarlar Odası, güçlü mimar, güçlü toplum, güçlü etik değerler, güçlü sosyal yapı” ilkelerinin kurultayın ana eksenini oluşturduğunu kaydeden Olguner, “Çünkü dayanıklılık; yalnızca sağlam temellerle değil, güçlü bir bağlam içinde, yerin, insanın ve zamanın hakkını vererek mümkündür.” ifadesini kullandı.

Olguner, kurultay kapsamında “Afet için neredeyiz? Afet, kültüre miras ve tarihi eserler. Afet, çağdaş mimarlık ve kentsel dönüşüm ile Mimarlık eğitimi ve afet” şeklindeki başlıklarda oturumlar düzenleneceğini belirtti.

“Kurultay, yalnızca afet sonrası yeniden yapılanmayı değil, afet öncesinde toplumun, kurumların ve meslek insanlarının bir arada düşünme biçimini dönüştürmeyi amaçlamaktadır.” diyen Olguner, dayanıklılığın temelinin “ortak akıl, etik sorumluluk ve birlikte üretim” olduğuna dikkat çekti.