KTMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenen 8. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, “Afet” teması çerçevesinde 1 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa’da yapıldı.

Beş oturum boyunca afet yönetimi, kültürel miras, çağdaş mimarlık, eğitim politikaları ve öğrenci sunumları ekseninde tartışmalar yürütüldü.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ve Kurultay Başkanı Erçim Uluğ’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, sunumlarda afetlerin yalnızca fiziksel değil; etik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele alınması gerektiği vurgulandı.

-Afet yönetiminde yeni tüzük çağrısı…

Kurultayda, Kıbrıs’taki mevcut afet mevzuatının güncellenmesi gerektiği belirtilerek, Fasıl 96 başta olmak üzere tüm düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve afet dayanıklılığını merkeze alan yeni bir tüzük hazırlanması çağrısında bulunuldu.

Bu yeni düzenlemenin, kültürel mirasın korunması ve kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kurultay katılımcıları, KTMMOB Mimarlar Odası’nın yürüttüğü Mesleğe Kabul Tüzüğü ile birlikte bu yeni düzenlemenin hızla hayata geçirilmesinin meslek adına "stratejik bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

Katılımcılar, UNESCO ve ICOMOS ilkeleri doğrultusunda tarihi yapıların korunması, çağdaş mimarlığın toplumsal dayanıklılık ve sosyal adaletle ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade ederken, afet sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde ekolojik denge ve uzun vadeli uyarlanabilirlik ilkeleri ön plana çıkarıldı.

-Mimarlık eğitiminde afet bilinci…

Eğitim oturumlarında, mimarlık okullarının afet bilincini teknik bir konu olmanın ötesinde etik ve toplumsal bir sorumluluk olarak ele alması gerektiği vurgulandı. Bu bilincin tasarım stüdyoları ve disiplinler arası derslerle müfredata entegre edilmesi önerildi.

Kurultayın son oturumu, mimarlık öğrencilerinin eleştirel ve toplumsal farkındalık temelli sunumlarına ayrıldı. Genç mimarların yaklaşımı, geleceğin meslek politikalarına yön verecek sorumlu bir vizyonun habercisi olarak değerlendirildi.

Kurultay sonunda KTMMOB Mimarlar Odası, afet yönetimi ve kültürel miras alanlarında yeni bir tüzük hazırlanması amacıyla özel bir komisyon kurulacağını duyurdu.