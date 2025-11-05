Lapta–Alsancak–Çamlıbel Belediyesi, yıllardır tamamlanamayan Lapta–Alsancak yolu için eylem gerçekleştirdi.

Bölge halkının da katıldığı eylemde, vatandaşlar yıllardır süren çalışmaların bir türlü tamamlanmamasına tepki gösterdi. Eyleme katılan vatandaşlar, “Gelişim için önce yol”, “Sorun değil çözüm istiyoruz”, “Güvenli yol insan hakkıdır” yazılı pankartlar taşıdı.

Eylem sonrası basına açıklama yapan Belediye Başkanı Fırat Ataser, konunun siyasi değil, tamamen hizmetle ilgili olduğunu vurguladı.

Ataser, “Bizim ne başbakanla ne bakanla sorunumuz vardır. Bizim sorunumuz hizmettedir. Bu yolun bir an önce tamamlanması gerek.” dedi.