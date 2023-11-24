Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ev sahipliğinde ve Alashia Terra-cotta Sanat Topluğu organizasyonluğunda düzenlenen “8. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu” devam ediyor.

Sempozyum kapsamında, 26 Kasım Pazar günü Akdeniz Açık Hava Müzesi alanında söyleşi ve sunumlar ve baskı resim sergisi yer alacak. Ayrıca KKTC de ilk kez “yerinde heykel pişirimi” tekniği özel bir performansla seyirciyle buluşacak.

Alashia Terra-cotta Sanat Topluğu'ndan yapılan açıklamaya göre pazar günü Açık Hava Müzesi’nde Raif Kızıl, Mert Şardu, Mine Okur ve Seçluk Yalovalı’nın eserlerinin yer alacağı baskı resim sergisi izlenebilecek.

Saat 15.00’de, Milli Arşiv Müdürü Ejdan Sadrazam moderatötlüğünde yapılacak söyleşiye; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük ve araştırmacı-yazar Mete Hatay’da katılacak.

Söyleşide, Mete Hatay “Yağmadan Müzeciliğe Kültürel Miras”, Serkan Gedük “Çocuklar İçin Kültürel Mirası Koruma Algısının Güçlendirilmesi” ve Zeynek Boz da “Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele” konularında birer sunum yapacak.

Saat 17.00’de ise, KKTC de ilk kez “yerinde heykel pişirimi” tekniği özel bir performansla seyirciyle de buluşacak.