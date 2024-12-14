Demirhan’daki marketten 793 TL değerinde kozmetik ürün çalan kadın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 1 Aralık’ta meydana gelen hırsızlığın polisin bilgisine gelmesiyle B.K.’nin (K-22) tutuklandığı kaydedildi.

-Market ve restoran işletmecilerine yasal işlem

Alsancak’ta geçtiğimiz ay bir markette 18 yaşından küçük bir şahsa 3 paket sigara satıldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesiyle market işletmecisi M.S.A.(E-65) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Doğancı’da Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrolde, bir işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde 142 şişe alkollü içki tasarruf edip sattığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi M.S.(E-57) aleyhinde yasal işlem yapıldı.

Bu sabahın ilk saatlerinde yapılan polis denetiminde İskele Boğaz’da faaliyet gösteren bir restoranın işletme kapatma saatine uymadığı tespit edilirken restoran işletmecisi T.K.(E-35) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izniyle ilgili 5 tutuklama

Öte yandan polis ekiplerinin dünkü denetimlerde ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 5 kişi tutuklandı.