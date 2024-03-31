Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluğu organizesinde yapılacak “9. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu” yarın başlıyor.

Sempozyumun küratörlüğünü yapacak olan Ayhatun Ateşin’in verdiği bilgiye göre, 1-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumda, arkeolojik sunumlar, deneysel çalışmalar ve yurt dışındaki müzelerde bulunan arkaik eserlerden etkilenen sanatçıların yorumları üretilecek.

Küratörlüğü Ayhatun Ateşin ve Proje Sorumlusu Vedia Okutan Gaydeler tarafından gerçekleşecek sempozyuma 17 sanatçı katılacak. 6 Nisan’da “Arkaik Yansımalar” isimli karma sergi ve yerinde heykel fırınlama şöleni de, saat 18.00’de Akdeniz Açık Hava Müzesinde yer alacak. Sempozyuma, İran, Azerbeycan,Türkmenistan ve Türkiye’den sanatçılar katılacak.

Sempozyumda, sanatçılar Aysel Mir-Kasımova, Bahadır Cem Erdem, Evrim Ergün, Eser Keçeci Malyalı, Ferit Cihat Sertkaya, Kadir Sevim, Mert Kılınç, Mert Şardu, Mine Okur, Raif Kızıl, Rana Emrahova, R.Tan Buğra Özer, Selçuk Yalovalı, Shidrokh Rahnei, Sinem Akın Kılınç, Vedia Okutan Gaydeler ve Ayhatun Ateşin yer alacak.

Ayhatun Ateşin, sempozyumda, geleceği aydınlatmak ve bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamanın hedeflendiğini kaydetti ve “Kültürel mirasın önemi ve korunması gerektiği konusunda farkındalığın ve bilincin artmasında katkı koyacaktır” dedi.