Avrupa Birliği’nin desteği ve AB Bilgi Merkezi organizasyonunda "AB Dijital Kafalar" etkinliği, bugün Rüstem Kitabevi’nde çeşitli bölgelerden gelen katılımcılarla gerçekleştirildi.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, dijital inovasyon ve girişimcilik konularında odaklanan etkinlik, "İnsan Kütüphanesi" konseptiyle katılımcılara geleneksel sınırları aşan bir deneyim sunarken, dijital inovasyon ve girişimcilik konularında etkileşim sağladı.

Avrupa Komisyonu’ndan Program Yöneticisi Deniz Birinci'nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, AB Yardım Programı’nın desteği ile başarılı çalışmalara imza atan girişimcilerin başarı hikayeleri paylaşıldı.

Etkinlikte, Avrupa Birliği Mali Yardım Programı desteğiyle kendi alanlarında yenilikçi çözümler üreten dört oluşumun temsilcileri yer aldı.

Eyyüp Kavalcı, sosyal medya yönetimi ve pazarlama alanında sundukları dinamik ve öncü çözümler hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs'ta Indie oyunlar geliştiren bir şirketin kurucuları Atakan Ergin, Şerife Sündü, Asrin Eker ve Valeria Sevgi Apel, Startups4Peace (Su4P) 2023 finalisti olmaktan duydukları gururu dile getirirken, projeleri ve deneyimleri hakkında katılımcılarla bilgilerini paylaştı.

Startups4Peace (Su4P) 2022 şampiyonlarından başka bir firmanın kurucu ortakları Ayşe Aydındoğmuş ve Şirin Özkaynak ise, yaşlı bakımında sundukları dijital çözümlerle topluma nasıl katkıda bulunduklarını ve yapılanma süreçlerini anlattı.

Son olarak, Mimar Çağan Yiğit, tarihi eserlerin korunması ve tanıtılmasında artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.