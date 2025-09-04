A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek.
ABD'Yİ SAHADAN SİLDİK
Müsabaka boyunca üstün taraf olan A Milliler, ABD’yi 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Sultanlar setleri 25-14, 25-14 ve 25-23 alırken ABD tek kazandığı seti 25-22 önde kapattı.
SULTANLAR TARİH YAZDI
ABD'yi deviren Ay-yıldızlı takım, tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. 6.kez üst üste Dünya Şampiyonası’nda yer alan Filenin Sultanları 3.kez çeyrek finale yükselmişti.
RAKİP JAPONYA
Filenin Sultanları, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30’da oynanacak.