Yönetmenliğini ve senaristliğini Mert Can Mavi’nin üstlendiği yeni gençlik komedi dizisi Ada Çocukları, çok yakında Kıbrıs Genç TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce 2019 yılında yayınlanan Aşk-ı Kıbrıs dizisinin yönetmenliğini de üstlenen Mavi, bu kez Kıbrıs’ın ruhunu merkezine alan enerjik ve sıcak bir gençlik hikâyesiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Ada Çocukları, şehir hayatından uzaklaşmak zorunda kalan gençlerin, Kıbrıs’ın farklı bir yüzüyle tanışmasını konu alıyor. Dizi; aidiyet, değişim, aile bağları ve gençlik hayallerini mizah ve duygu dengesini koruyarak ekrana taşırken, Kıbrıs’ın kültürel dokusunu ve ada yaşamının kendine has atmosferini de ön plana çıkarıyor.

Gençlik enerjisini aile sıcaklığıyla harmanlayan yapım, yalnızca güldürmeyi değil; izleyiciye kendinden bir parça buldurmayı da hedefliyor. Karakterler arasındaki çatışmalar, kuşak farkları ve hayata bakış açıları, sade ama etkileyici bir anlatımla işleniyor.

Dipkarpaz’da geçen sahneleri, yerel dokusu ve samimi hikâyesiyle dikkat çeken Ada Çocukları, özellikle genç izleyiciler başta olmak üzere her yaştan seyirciye hitap edecek bir ekran yolculuğu vaat ediyor.