CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde “usulsüz” yerlere “rüşvet karşılığı” ruhsat verdikleri ileri sürüldü.

Arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatlara ve inşaat faaliyetlerine "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğuna dair ihbarların gelmesi üzerine şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 sayılı yasaya muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheliler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne suçun açığa çıkartılması ve delillerin tespit edilmesi amacıyla talimat verildiği aktarıldı.

Öte yandan eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinden yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulduğu öğrenildi.