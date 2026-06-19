İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” davasında dokuz kişi tahliye edildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün görülen duruşmada aylık tutukluluk incelemesinde bulunuldu.

Mahkeme, iş insanı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, reklamcı Alper Aydın, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ile eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi.

İBB davasında daha önce yargılama sürecinde birleşen dosyadakilerle birlikte 42 tutuklu sanığın tahliyesi kararlaştırılmıştı. Bugünkü kararın ardından dosyada tahliye edilenlerin sayısı toplam 51 oldu.