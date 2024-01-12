25 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptıktan sonra partisi CHP tarafından bu kez aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yaşanan süreç ile ilgili kırgınlıklarını anlattı. Büyükerşen, "25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu" ifadelerini kullandı.

CHP Çarşamba günü yapılan Parti Meclisi toplantısı sonrası uzun yıllardır Yılmaz Büyükerşen'in yönettiği Eskişehir'de değişime gidildi. Büyükerşen'in de önerisi doğrultusunda, belediye genel sekreteri Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Büyükerşen, verdiği röportajda kırgın olduğunu dile getirdi.

"ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI, ÜÇÜMÜZ DE KIRILDIK"

Sözcü TV'de İpek Özbey'e konuşan Büyükerşen, aday gösterilmemesine şaşırdığını belirterek "Dediler ki 'Anket yaptırıyoruz'. 'Ne anketi yaptırıyorsunuz?'. 'Halk sizi istiyor mu, istemiyor mu?' Bana imalı bir şekilde, 'Sizin de yaşınız 86 oldu, biliyorsunuz yenilikçiler var. Yenilik isteniyor'. 'Ne olacak, ne yapacağız? Bırakalım o zaman'. 'Yok' dediler, anket yaptırıyoruz. Genel Başkan ile Ankara'da görüştük. Anketlerin sonuçlarında benden memnuniyet 80 çıkmış 100 üzerinden. Fakat demişler ki 'Bu tamam da bir de Eskişehir'de acaba değişim isteniyor mu, istenmiyor mu?' O da anket. Anket olunca zaten kırıldık. Üç belediye başkanı, üçümüz de kırıldık" ifadelerini kullandı.