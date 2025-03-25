KKTC İzci Liderleri Derneği (İLDER) ile Girne Belediyesi iş birliğinde hayat bulan izcilik faaliyetleri kapsamında, “Adım adım ülkemi tanıyorum” projesi gerçekleştirildi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 22 Mart Cumartesi günü düzenlenen etkinliğe çok sayıda izci katıldı. Tüm izciler bitkilere dokunup, koklayarak, çiğneyerek isimlerini, türlerini ve faydalarını öğrendi.

Proje ve başvuru hakkında bilgi almak isteyenlerin 0548 861 20 64, 0548 862 06 88 numaralı telefonlara ulaşabileceği açıklandı.